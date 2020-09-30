Окупанти на Донбасі шість разів порушили «тишу», поранений боєць
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук.
Так, вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.
Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве, де унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, нагадали в штабі ООС.
Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.
«Українські воїни дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, в повному обсязі. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - зазначається в повідомленні.