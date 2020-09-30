Окупанти на Донбасі шість разів порушили «тишу», поранений боєць

Від початку поточної доби, 30 вересня, збройні підрозділи Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранено одного українського бійця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук.

Так, вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.

Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве, де унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, нагадали в штабі ООС.

Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.

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«Українські воїни дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, в повному обсязі. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - зазначається в повідомленні.