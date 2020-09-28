На Донбасі з початку доби - "тиша"

Від початку доби, 28 вересня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу сил ООС. Упродовж минулої доби, 27 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Біля населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Зі стрілецької зброї окупанти провокували українських бійців неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове. Читайте також: Розведення сил та нові пункти пропуску: Зеленський провів нараду на Донеччині Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.