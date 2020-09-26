Зеленський нагородив орденами й медалями дев'ятьох бійців
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами дев'ятьох військовослужбовців.
Відповідний указ №408/2020 від 25 вересня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
Як зазначається у документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку та високий професіоналізм".
Президент, зокрема, нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" та Данила Галицького, а також медалями "За військову службу Україні".
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у суботу, 26 вересня, перебуває з робочою поїздкою до Донецької області, де планує провести нараду щодо роботи ТКГ.