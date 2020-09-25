Окупанти порушили "тишу" під Авдіївкою

Від початку поточної доби, 25 вересня, у смугах відповідальності українських військових зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів немає.

Фото: МОУ