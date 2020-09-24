У військовій частині Нацгвардії діагностували три випадки коронавірусу

У військовій частині 3026 Національної гвардії України зафіксовано три випадки захворювань військовослужбовців частини коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає кореспондент Укрінформу.

"Один з них - військовослужбовець строкової служби, який 11 вересня повернувся з відпустки, з Черкаської області. Перші ознаки захворювання з’явились 20.09.2020 року. Два інших хворих – військовослужбовці за контрактом, які знаходяться у штаті чергової служби частини, поскаржилися на погіршення стану здоров’я 20.09 та 23.09.2020 року", - повідомили в Нацгвардії.

Військовослужбовців в екстреному порядку направили у медичні заклади м. Запоріжжя, де їм провели діагностичні обстеження методом ПЛР, які показали позитивні результати.

Наразі військовослужбовці проходять лікування в ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій області»: військовослужбовець строкової служби – в стаціонарних умовах, військовослужбовці за контрактом – амбулаторно в умовах самоізоляції під контролем медичних працівників військових частин 3033 і 3026 та ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій області».

У частині проведені необхідні заходи із виявлення контактних осіб. На території військового містечка розгорнуто ізолятор із цілолодобовим наглядом медичного персоналу та проведенням відповідних дезінфекційних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 вересня лабораторно підтверджено 188 106 випадків COVID-19, з них за добу – 3 372.