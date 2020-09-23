На Донбасі зберігається "тиша" по всій лінії фронту

Ситуація в районі проведення операції ОС залишається контрольованою.

Українські військові неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, та сумлінно виконують завдання за призначенням.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики», - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.