Більше м'яса, печиво і мед: для військових розробили новий сухпайок

В Міноборони розробили поліпшений сухпайок для військовиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Серед переваг оновленої версії - розширення до 24-ох раціонів, замість доволі одноманітних страв із попереднього сухпайка, збільшений вміст м’яса та реторт-пакети, сучасніші та, за відгуками військовослужбовців, зручніші у використанні, ніж жерстяні банки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі представлено два з 24-ох раціонів, до яких входять 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви (як приклад - гречка з овочами та свининою), до якої включено 50 грамів м’яса, галетне печиво, стік меду, кава та чай.

У пресслужбі МОУ нагадали, що на сьогодні в ЗСУ є два види сухих пайків: 15-та норма, введена у 2016-му році, і застаріла 10-та норма, які є добовими. Тому на порядку денному зараз - запровадження сухого пайка для разового прийому їжі.

Як роз’яснив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Хмиз, видача військовослужбовцям добового сухпайка автоматично позбавляє їх права на гаряче харчування вечерею чи сніданком наступного дня, навіть якщо вони раніше повернуться з завдання. Саме тому запровадження пайка проміжного харчування, розрахованого на разовий прийом їжі, є вкрай актуальним.

У Міноборони зазначили, що сухі пайки залишаються виключно допоміжною формою харчування особового складу ЗСУ.

Фото: МОУ