Окупанти порушили “тишу” під Новоолександрівкою
Про це штаб Операції об’єднаних сил повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - заявляють у штабі.
Водночас у штабі підкреслюють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контрольованою українськими захисниками.
«Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 51 знайдений вибухонебезпечний предмет», - додали у штабі ООС.
Фото: mil.gov.ua