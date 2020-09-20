Окупанти порушили “тишу” під Новоолександрівкою

Від початку поточної доби зафіксоване одне порушення російськими окупантами домовленостей про припинення вогню на Донбасі, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це штаб Операції об’єднаних сил повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - заявляють у штабі.

Водночас у штабі підкреслюють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контрольованою українськими захисниками.

«Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 51 знайдений вибухонебезпечний предмет», - додали у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua