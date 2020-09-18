В українській армії - 57 випадків COVID-19 за добу

Станом на ранок 18 вересня в Збройних силах України зафіксовано 694 хворих на коронавірус. За останню добу виявлено 57 нових випадків. Один працівник ЗСУ помер внаслідок дихальної недостатності, спричиненої COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

"Станом на 10.00 18 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 694 особи… За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що 17 вересня померла держслужбовець ЗСУ (Київська область), яка лікувалась амбулаторно та 14 вересня отримала позитивний результат ПЛР-тесту. 17 вересня вона була госпіталізована до Головного військового госпіталю у Києві у зв'язку із дихальною недостатністю. Після надходження стан її здоров'я різко погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

В пресслужбі також повідомили, що за час пандемії в ЗСУ одужала 1701 особа.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) наразі перебуває 789 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 181 особа.

Як зазначається, наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 23 особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 6 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 7 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 6 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Городецька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Крім того, вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи ( Київська область – 16 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Одеська область – 3 військовослужбовці, Вінницька область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Харківська область – 2 військовослужбовці, Рівненська область – 2 військовослужбовці, Волинська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Миколаївська та Сумська області – по 1 військовослужбовцю).

Як запевнили в пресслужбі, стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 68 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 468 летальних випадків.