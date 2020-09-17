Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

У четвер, 17 вересня, російські окупаційні війська станом на 12-ту годину не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначила Пампуха.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 16 вересня, у зонах відповідальності українських бригад зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було. У районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.