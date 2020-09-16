Україна розширила перелік населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі

Україна розширила перелік населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі

Укрінформ
Кабінет Міністрів вніс село Заїченко на Донеччині до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Офіційний вісник України, 2014 р., №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) зміни, що додаються", - йдеться в тексті документа.

Читайте також: Місія ОБСЄ зафіксувала ворожі "Гради" та десятки танків біля Новоселівки й Покровки

Цим же розпорядженням село Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-