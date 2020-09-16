Україна розширила перелік населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі

Кабінет Міністрів вніс село Заїченко на Донеччині до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Офіційний вісник України, 2014 р., №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) зміни, що додаються", - йдеться в тексті документа.

Цим же розпорядженням село Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.