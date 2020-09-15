Окупанти на Донбасі за минулу добу тричі порушили "тишу"

Упродовж минулої доби, 14 вересня, збройні формування РФ 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

Як зазначається, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік українських позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

«Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», - йдеться у повідомленні ООС.

Окрім того, у районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС ліквідували пожежу поблизу населеного пункту Миколаївка, що на Донеччині.

Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загалом залишається контрольованою.