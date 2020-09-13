Під Пісками окупанти відрили вогонь з гранатомета

Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік українських позицій з підствольного гранатомета.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.