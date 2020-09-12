На Донеччині цьогоріч відновили понад 950 будинків, пошкоджених окупантами

З початку року в Донецькій області на лінії розмежування відновлено вже понад 950 будинків, які були пошкоджені окупантами внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Про це заявив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, який відвідав села Водяне та Гранітне, а також міста Мар'їнку та Красногорівку, передає Укрінформ із посиланням на ОДА.

Філашкін уточнив, що станом на 11 вересня відновлено вже 956 будинків на лінії розмежування. Роботи проводяться коштом матеріального резерву Донецької ОДА та силами співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працюють тут з 11 червня.

На Донеччині триває відновлення будинків, пошкоджених окупантами / Фото: dn.gov.ua

«Упевнений, що найближчим часом нам удасться досягти амбітної мети, визначеної очільником області Павлом Кириленком - відновити тисячу будинків, що постраждали від ворожих обстрілів», - сказав Філашкін.

Зараз найбільша увага приділяється відновленню покрівель, адже попереду осінньо-зимовий період, і оселі необхідно вберегти від холоду та опадів.

Філашкін запевнив, що в матеріальному резерві області достатньо будівельних матеріалів для проведення усіх визначених робіт.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігора Бойко, з початку ведення бойових дій у регіоні на територіях, підконтрольних українській владі, було зруйновано та пошкоджено 13 255 житлових будинків усіх форм власності. З яких вже відновлено більше 7 тисяч.