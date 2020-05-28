На Донеччині цьогоріч відновлять до 1000 житлових будинків, пошкоджених окупантами - ОДА

В Донецькій області у 2020 році відновлять не менш ніж 1000 житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Про це 27 травня повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін під час робочої наради в режимі онлайн, йдеться на сайті ОДА.

«На 2020 рік очільником області поставлено завдання відновити не менш ніж 1000 житлових будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Для цього у нас з вами є все – і матеріальні ресурси у вигляді матеріальних резервів всіх рівнів, і виконавці відновлювальних робіт, яких нам надасть Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Залишається тільки працювати – постійно і планово», - сказав Філашкін.

Він підкреслив, що головною запорукою успішного вирішення всіх поставлених задач є, насамперед, безумовне виконання планових заходів з проведення відновлювальних робіт та чітке дотримання графіків їх виконання.

Директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА Ігор Бойко додав, що з початку ведення бойових дій станом на 25 травня 2020 року на територіях, підконтрольних українській владі, зруйновано/пошкоджено 13 255 житлових будинків.

«Відновлювальні роботи пропонуємо розпочати з будинків, що знаходяться в безпосередній близькості від лінії розмежування. У підсумку маємо 993 будинки, де існує можливість безпечного проведення відновлювальних робіт, та які можна відновити силами особового складу ДСНС України», – уточнив Бойко.

Фото: dn.gov.ua