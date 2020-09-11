Окупанти встановлюють протитанкові міни поблизу Веселої Гори - ОБСЄ

За даними звіту Спеціальної моніторінгової місії ОБСЄ, опублікованого 10 вересня, в ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території було зафіксовано вісім протитанкових мін, установлених окупантами поблизу Веселої Гори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«7 вересня поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області виявлено три ями, вириті між смугами руху автодороги. За оцінкою СММ, вони нагадують раніше зафіксовані вертикальні ніші під автодорогою неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області, всередині яких спостерігачі виявили саморобний підривний заряд. Того ж дня було вчергове зафіксовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги поблизу Веселої Гори, які, за оцінкою, належать збройним формуванням РФ», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає українська сторона СЦКК, своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей та Додаткових домовленостей, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня 2020 року про припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений.

9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. 10 вересня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести зустріч в районі селища Шуми. У документі йдеться, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня. 10 вересня вдень в Офісі Президента заявили, що одноразового "спільного інспектування" в районі населеного пункту Шуми не відбудеться через постійну зміну запитів російської сторони. А також наголосили, що Україна отримала від ОРДЛО низку суперечливих вимог, які спотворюють характер домовленостей.

10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року.