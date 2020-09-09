На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Окупанти на Донбасі від початку доби дотримувались режиму "тиші".

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара, повідомляє Укрінформ.

«Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень», - сказав речник.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Фото: ООС