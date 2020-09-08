На Донеччині двоє бійців ЗСУ травмувалися через підрив на міні

Двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування внаслідок підриву на протипіхотній міні. Поранених військових госпіталізували до медзакладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє оперативно тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 8 вересня, на Донеччині внаслідок підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили Укрінформу в штабі ООС, наразі з’ясовуються деталі трагедії, повну інформацію буде надано о 17.00.