Окупанти порушили “тишу” біля Кам’янки - зі стрілецької зброї та РПГ

Російські окупаційні війська 7 вересня порушили режим припинення вогню, здійснивши постріли поблизу населеного пункту Кам’янка.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає Укрінформ.

«Від початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12.30 на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ», - сказав речник.

Він уточнив, після 09.10 від Крутої Балки окупанти здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та один з РПГ в районі Кам’янки.

Гуцуляк зазначив, що бойових втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим "тиші" на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі почав діяти 27 липня.