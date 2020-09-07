Контррозвідка вивела з “ДНР” ексбойовика, який надав важливі свідчення

Контррозвідники Служби безпеки України вивели з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону так званої «ДНР», який надав важливі свідчення про обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків «ДНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростова-на-Дону", - поінформували у спецслужбі.

У відомстві наголосили, що перевірка СБУ підтвердила: чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на це, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.