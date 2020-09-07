На КПВВ у Станиці затримали кур'єрку, яка везла в ОРЛО товари подвійного призначення

Прикордонники Луганського загону затримали жінку, яка перевозила на окуповану територію товари подвійного призначення - гірокомпас, електронний вимірювач швидкості вітру, газоаналізатор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

«До КПВВ «Станиця Луганська» для прямування на тимчасово окуповану територію прибула 29-річна українка. Інформацію стосовно незаконних намірів жінки прикордонники отримали заздалегідь від відділу внутрішньої та власної безпеки. Як результат, серед речей жінки спільна група прикордонників та співробітників фіскальної служби виявила гірокомпас та електронний вимірювач швидкості вітру, які, можливо, є товарами подвійного призначення, а також газоаналізатор, який є промисловим устаткуванням», - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, жінка пояснила, що речі їй не належать, а доправити їх до окупованого Луганська попросили знайомі. Навіть не поцікавившись вмістом пакунка жінка оцінила свої послуги у 200 гривень.

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Виявлені речі вилучили. Гірокомпас та електронний вимірювач швидкості вітру відправили на експертне дослідження для встановлення їх цільового призначення.

Стосовно жінки склали адмінпротокол, міру відповідальності для неї обиратиме суд.

Фото: dpsu.gov.ua