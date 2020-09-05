Окупанти від початку доби не порушували "тишу" на Донбасі

Російські окупаційні війська від початку доби 5 вересня не обстрілювали позиції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами.

Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Крім того, військовослужбовці спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.