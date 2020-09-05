Окупанти порушили "тишу" біля Авдіївки, доба минула без втрат

Протягом минулої доби, 4 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Авдіївки противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг зі стрілецької зброї. На провокації ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

У районі проведення ООС підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь у гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка.

Окрім того, у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території, знайдено та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу рятувальники Об’єднаних сил відремонтували 11 житлових будинків та об’єктів інфраструктури, раніше пошкоджених ворожими обстрілами. Ще на дев’яти об’єктах роботи тривають.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua