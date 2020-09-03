На Донбасі від початку доби – без обстрілів

Російські окупаційні війська станом на 17.30 3 вересня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи ОС продовжують локалізувати масштабні пожежі на території Луганської та Донецької областей. До гасіння вогню залучено необхідну кількість особового складу та військової техніки.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

У Луганській області напередодні зафіксували 24 займання сухої трави на площі близько 1200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано двох військовослужбовців. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Триває гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.

За інформацією штабу ООС, 3 вересня знайшли тіло старшини Артема Бондаренка, якого вважали безвісти зниклим під час гасіння пожежі на Луганщині.