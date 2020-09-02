Окупанти порушили "тишу" біля Мар’їнки

Станом на 17.30 2 вересня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню поблизу Мар’їнки, застосувавши підствольний гранатомет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, на ділянці фронту поблизу Мар’їнки відмічено ворожу провокацію з підствольного гранатомета. Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 вересня російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Режим повного та всеосяжного припинення вогню встановлено на Донбасі 27 липня.