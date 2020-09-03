Окупанти влаштували вогневу провокацію під Мар'їнкою, втрат немає

Минулої доби, 02 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Неприцільним пострілом з підствольного гранатомету противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає» - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від початку поточної доби, 03 вересня, у смугах відповідальності українських бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником. Так, в районі Станиці Луганської вогнем охоплено більше двохсот гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів.

До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС. В населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідовано.

Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів. Стан здоров’я обох воїнів – задовільний.