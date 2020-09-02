Окупанти зривали "тишу" під трьома населеними пунктами, втрат немає

"Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета, та Мар’їнки, де зафіксовано кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю українським воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

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Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.