Окупанти зривали "тишу" під трьома населеними пунктами, втрат немає
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета, та Мар’їнки, де зафіксовано кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю українським воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.
Від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.
Фото: mil.gov.ua