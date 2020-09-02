Уже 39 днів на фронті немає бойових втрат - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що вже 39 днів поспіль на Донбасі немає бойових втрат.

Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Харківщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми завжди вдячні усім нашим військовим, які сьогодні захищають країну на сході. Сьогодні 39-й день поспіль, як у нас немає бойових втрат", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що нині, у день офіційного завершення Другої світової війни, як і в усі інші дні, "ми всі віримо, що на нашій землі нарешті настане мир".

Як повідомлялося, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі встановлено 27 липня.

Фото: president.gov.ua