На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Окупанти на Донбасі від початку доби дотримувались режиму "тиші".

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара, передає Укрінформ

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - сказав він .

Ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

Шаравара нагадав, що 1 вересня, було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Фото: ООС