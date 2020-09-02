У центрі Страсбурга пролунав потужний вибух, жертв немає
Укрінформ
У Страсбурзі у районі залізничного вокзалу, що у безпосередній близькості до історичного і туристичного центру міста, пролунав потужний вибух.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це інформує місцеве видання DNA.
Вибух стався у ніч із вівторка на середу о 00.40. Про причини інциденту, який, ймовірно, стався у приміщенні місцевого спортивного центру, де напередодні проводилися будівельні роботи, поки не відомо.
Вибухова хвиля порозбивала шибки у навколишніх будинках, але жертв немає.
На місці вибуху працюють 29 рятувальників і 13 одиниць спеціальної техніки.
Поліція оточила навколишні квартали та перекрила доступ до місця інциденту з міркувань безпеки.
Фото: DNA/Nicolas Blanchard