У грецькому порту стався вибух на судні, є поранені
Укрінформ
На судні, що прибуло в грецький порт Іракліон, стався вибух, в результаті якого постраждали четверо моряків.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.
Вибух стався в машинному відділенні порома Blue Horizon, який прибув у порт Іракліон на Криті близько 6 години ранку в понеділок. На борту судна місткістю 1488 осіб на той момент не було пасажирів.
Зазначається, що один з чотирьох постраждалих знаходиться у критичному стані.
Адміністрація порту ініціювала розслідування інциденту.
Фото: www.ekathimerini.com