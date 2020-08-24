У грецькому порту стався вибух на судні, є поранені

На судні, що прибуло в грецький порт Іракліон, стався вибух, в результаті якого постраждали четверо моряків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.

Вибух стався в машинному відділенні порома Blue Horizon, який прибув у порт Іракліон на Криті близько 6 години ранку в понеділок. На борту судна місткістю 1488 осіб на той момент не було пасажирів.

Зазначається, що один з чотирьох постраждалих знаходиться у критичному стані.

Адміністрація порту ініціювала розслідування інциденту.

Фото: www.ekathimerini.com