СБУ виявила схрон з гранатометами та артснарядами на Луганщині

На Луганщині співробітники Служби безпеки виявили схрон з військовими засобами ураження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що арсенал був розміщений у підземній схованці неподалік житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу 7,5 кілограма) та понад 7 тисяч набоїв різного калібру.

Перевіряється інформація щодо причетності бойовиків проросійського незаконного збройного формування до облаштування схрону.

Вилучені засоби ураження передано групі розмінування для знищення.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляло агентство, Росія продовжує постачати на окуповані території озброєння, паливно-мастильні матеріали та відправляти найманців.