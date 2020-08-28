Співробітники Служби безпеки України виявили на Донеччині у покинутій будівлі старої ферми схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

“Арсенал був схований у покинутій будівлі старої ферми в одному із селищ Волноваського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6. У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомета СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура”, - йдеться у повідомленні.

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За оперативною інформацією, схрон був облаштований у 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил.

На Донеччині СБУ на покинутій фермі виявила боєприпаси та зброю // Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон, та цілей використання арсеналу.