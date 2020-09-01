Начальник Генштабу розповів, як просувається реформа ЗСУ

Новостворена система управління в ЗСУ має бути спроможна забезпечити ефективне і раціональне управління силами оборони держави на всій її території у багатовимірному конфлікті в умовах сучасного безпекового середовища.

Як передає Укрінформ, про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук під час лекції у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Фейсбук.

"Одним з основних принципів, який ми втілюємо щодо побудови і функціонування трансформованої системи управління, є покладання завдань щодо формування державної політики у сфері безпеки і оборони на Міністерство оборони, а щодо реалізації цієї політики - на Збройні сили", - сказав Корнійчук.

Він зазначив, що наразі триває робота за такими стратегічними цілями: розвиток системи управління ЗСУ на основі прийнятих у НАТО принципів і стандартів; удосконалення системи оборонного планування; набуття спроможностей Збройними Силами України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі в підтриманні миру і міжнародної безпеки; створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення відповідно до стандартів НАТО; професіоналізація та створення необхідного військового резерву ЗСУ.

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Також начальник Генерального штабу акцентував, що особливістю функціонування ЗСУ у сучасних умовах є те, що одночасно із виконанням завдань оборони держави, зокрема відсічі збройної агресії РФ, продовжується здійснення заходів їх реформування та розвитку, приведення у відповідність до принципів та стандартів армій держав-членів НАТО.

Корнійчук зазначив, що нині особлива увага приділяється розвитку професійного сержантського корпусу, впровадженню систем управління кар’єрою професійного рядового, сержантського та старшинського складу.

"В рамках заміщення первинних посад офіцерського складу у військових частинах та органах військового управління посадами сержантського і старшинського складу вже проведено заміну майже 2 200 посад", - сказав він.

В контексті нарощення системи підготовки Збройних сил та розвитку її навчально-матеріальної бази генерал-лейтенант Корнійчук зазначив, що додатково до створених у попередні роки тринадцяти шкіл підготовки спеціалістів, у минулому році було створено ще дві школи - морського піхотинця та причіпної артилерії, а до кінця цього року буде сформовано ще 4 школи підготовки спеціалістів: протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і тактичної медицини.

Начальник Генерального штабу також визначив професійні вимоги до випускників університету оборони. Зокрема, це обов’язкове володіння англійською мовою.

Фото: Генштаб