На Донбасі зберігається “тиша”

Російські окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр ООС.

«Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає», - зазначили у штабі.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.