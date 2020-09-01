В українській армії - нові емблеми та знаки однострою

У Збройних силах України відбулися зміни в емблемах на комір та беретних знаках військовослужбовців.

Про це на брифінгу в Укрінформіповідомив Ігор Непота з відділу розробки та впровадження військової символіки ЗС України.

«Зубчатка як емблема, що позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів, втім вона не зникла з однострою. Вона повернулася на своє історичне місце, а саме на комір і має позначати належність до вищого офіцерського складу. Використання в першій версії правил носіння військової форми одягу емблеми на комір за родом військ у поєднанні зі схрещеними булавами не відображало в повній мірі призначення вищого офіцерського складу», - розповів Непота.

За його словами, крім вищого офіцерського складу, нові емблеми отримали ще ряд військ та служб. Так емблема військ зв’язку, спеціалістів автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки зазнала певних змін, коли центральний медальйон із зображенням літери «і» було замінено на стилізоване зображення електричної іскри.

«Символіка – це мова символів, за допомогою символів можна передати більше інформації, аніж за допомогою літер, які теж є носіями інформації. І хоча використання літер допускається як в геральдиці, так і в емблематиці, це значно звужує їх сприйняття», - пояснив Непота.

Також для десантно-штурмових військ впроваджено емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку – окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч. Зазнали змін і емблеми медичної служби та ветеринарної медицини.

«Зірка життя» була замінена жезлом Ескулапа, який обвиває змія. Цей знак є загальноприйнятим символом медицини і вказує на спадковість мілітарних традицій українського війська часів боротьби за незалежність 1917-1921 років. Подібний знак було введено для позначення санітарних старшин у 1918 році», - зазначив офіцер.

Крім того, запроваджено чотири нові емблеми для спеціальностей, які не отримали власних емблем в Правилах носіння військової форми одягу в 2017 році.

«Уперше в історії українського війська введено окрему емблему для армійської авіації. В Сполучених Штатах існує приказка: «Армійська авіація - це довга рука піхоти». Під довгою рукою мається на увазі спис, що дає можливість воїну вражати ворога на відстані. Саме тому емблема армійської авіації виконана у вигляді окриленого вістря списа», - розповів він.

Для морської піхоти запровадили емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на стилізований якір. Для Державної спеціальної служби транспорту України обрано «колесо Меркурія», накладене на понтонний якір, що має вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди.

Змін зазнали і беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв’язку, військових правоохоронців, морських піхотинців, Державної спеціальної служби транспорту.

«Зазначені зміни усунули ряд прогалин у порядку носіння військової форми одягу і зробили її більш привабливою та практичною», - пояснив представник Міноборони.