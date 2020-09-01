Донбас: на всіх ділянках фронту зберігається "тиша"

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - зазначив речник.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в районі проведення операції було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формування Російської Федерації на Донецькому напрямку. Зокрема, противник здійснив провокацію з використанням стрілецької зброї неподалік населеного пункту Водяне та застосував підствольний гранатомет поблизу Авдіївки. Ворожі провокації не несли загрози життю та здоров’ю українських військових, тому Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.