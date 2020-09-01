Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

За минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації”, - повідомили у штабу.

Зазначається, що, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

Від початку поточної доби, 01 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася “тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.