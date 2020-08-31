Пункти пропуску на Донбасі переходять на осінній режим роботи

З 1 вересня пропускні операції в КПВВ здійснюватимуться щоденно з 07.00 до 18.30, при цьому, з міркувань безпеки, у бік тимчасово окупованої території України після 18.00 громадяни пропускатись не будуть.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Відповідно до наказу Командувача операції Об’єднаних сил з 1 вересня контрольні пункти в’їзду-виїзду переходять на осінній графік роботи. Крім того, враховуючи рішення українського уряду щодо продовження карантину Командувачем визначено режим роботи контрольних пунктів в умовах протиепідемічних заходів.

Відтак для пропуску через лінію розмежування залишаються відкритими контрольні пункти в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка».

При плануванні поїздок через лінію розмежування варто враховувати, що через блокування окупантами дорожніх коридорів щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті «Станиця Луганська». Рух дорожнім коридором у межах КПВВ «Новотроїцьке» окупанти дозволяють два рази на тиждень, а переміщення через лінію розмежування у КПВВ «Мар’їнка» російські збройні формування заблокували повністю.

На період дії карантину, в Донецькій та Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування у контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями та особами без громадянства без наявного полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування, що виданий страховою компанією, зареєстрованою на території України та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.

Крім того, громадяни, які прямують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19.

Варто також врахувати, що особи (крім осіб до 12-річного віку та працівників офіційних міжнародних місій, організацій акредитованих в Україні) будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації.

Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися після проходження температурного скринінгу та одягнутими засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції.