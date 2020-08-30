У районі Широкиного зафіксували безпілотник окупантів

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

"Водночас на Приазов’ї, зафіксовано факт порушення домовленостей досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА противника типу "квардокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.