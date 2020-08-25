Провокація окупантів на Донбасі була неприцільною — штаб

Упродовж дня 25 серпня російські окупаційні війська здійснили один провокативний постріл поблизу Хутора Вільний. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ОС.

«Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, противник здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета біля Хутора Вільний. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожого пострілу немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою.

Крім того, в пресслужбі нагадали, що сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» під час пересування між взводними опорними пунктами внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Їх оперативно доставили до медзакладу і надали кваліфіковану меддопомогу. Стан здоров’я військових оцінюється як задовільний.

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За інформацією штабу ООС, на місці події для з'ясування обставин підриву працює робоча група військової служби правопорядку ЗСУ та керівний склад бригади.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.