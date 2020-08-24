Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, доба минула без втрат

Протягом минулої доби, 23 серпня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі провокативними пострілами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«23 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а біля Зайцевого - декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю українським захисникам, тому зброя у відповідь не застосовувалася. Минулої доби також виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік підрозділів ООС неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували три ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

«У ці святкові дні наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua