Доба в ООС: один обстріл окупантів, поранених немає

Минулої доби було зафіксовано один обстріл збоку окупантів, у ніч на 23 серпня на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"22 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали... Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби, 23 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

"Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили у штабі сил ООС.