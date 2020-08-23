Окупанти порушили “тишу” поблизу Авдіївки

Від початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку російських окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, задокументовано один факт порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку», - сказав він.

Зокрема, за даними речника, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації застосували підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає, запевнив Шаравара і додав, що ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, минулої доби, 22 серпня, в зоні ООС зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Так, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомета неподалік Мар’їнки.