В українській армії за добу - 59 випадків коронавірусу

Станом на 22 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 545 осіб, за добу підтвердили 59 нових випадків.

Як повідомялє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужало – 873 особи, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 153 особи.

За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікувані в закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікувані вдома під наглядом медичної служби знаходиться 47 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, з початку епідемії - 102 971 випадків.

Загалом від початку епідемії від COVID-19 одужали 51 735 осіб, померли - 2 244.

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