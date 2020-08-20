Окупанти стріляли з кулемета поблизу Авдіївки

У районі проведення операції Об'єднаних сил на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів від початку доби не зафіксовано, лише поблизу Авдіївки окупанти стріляли з великокаліберного кулемета.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передає Укрінформ.

"На Донецькому напрямку близько 10 години ранку противник намагався спровокувати захисників Авдіївки, застосувавши кулемет великого калібру", - поінформував речник.

За його словами, військовослужбовці ЗСУ зброю у відповідь не використовували.

Праута зауважив, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було як минулої, так і поточної доби.

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Ситуація у районі проведення ООС залишається повністю контрольованою.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Фото: Міноборони