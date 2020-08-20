Окупанти стріляли з кулемета поблизу Авдіївки
Укрінформ
У районі проведення операції Об'єднаних сил на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів від початку доби не зафіксовано, лише поблизу Авдіївки окупанти стріляли з великокаліберного кулемета.
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передає Укрінформ.
"На Донецькому напрямку близько 10 години ранку противник намагався спровокувати захисників Авдіївки, застосувавши кулемет великого калібру", - поінформував речник.
За його словами, військовослужбовці ЗСУ зброю у відповідь не використовували.
Праута зауважив, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було як минулої, так і поточної доби.
Ситуація у районі проведення ООС залишається повністю контрольованою.
Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Фото: Міноборони