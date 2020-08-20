Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

За минулу добу окупанти тричі відкривали вогонь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Поблизу Луганського та двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї. В усіх випадках поодинокі постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували”, - йдеться у повідомленні.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення режиму припинення вогню.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 20 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

У штабі повідомили, що військовослужбовці ЗСУ у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.