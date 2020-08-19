Суд узяв під варту снайпера "ЛНР"

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області снайперу незаконного збройного формування Російської Федерації, який напередодні перетнув лінію розмежування поза встановленими пунктами пропуску, повідомлено про підозру за фактом участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на початку окупації території Луганської області громадянин України добровільно вступив до лав так званого «народно-визвольного батальйону «Зоря». Пізніше він перейшов на посаду снайпера до «15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР».

За наказами окупаційної адміністрації РФ учасник незаконного збройного формування чинив вогневий опір силам та засобам Збройних Сил України, проводив розвідку на спостережних постах у районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Під час незаконного перетину лінії розмежування у Попаснянському районі в учасника НЗФ РФ виявлено військовий квиток так званої «Луганської народної республіки».

19 серпня 2020 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке здійснюється слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, триває.