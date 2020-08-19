Суд узяв під варту снайпера

Суд узяв під варту снайпера "ЛНР"

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Укрінформ
Сєвєродонецьким міським судом Луганської області взято під варту снайпера незаконного збройного формування РФ, якого було затримано при спробі перетнути лінію розмежування на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області снайперу незаконного збройного формування Російської Федерації, який напередодні перетнув лінію розмежування поза встановленими пунктами пропуску, повідомлено про підозру за фактом участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на початку окупації території Луганської області громадянин України добровільно вступив до лав так званого «народно-визвольного батальйону «Зоря». Пізніше він перейшов на посаду снайпера до «15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР».

За наказами окупаційної адміністрації РФ учасник незаконного збройного формування чинив вогневий опір силам та засобам Збройних Сил України, проводив розвідку на спостережних постах у районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Під час незаконного перетину лінії розмежування у Попаснянському районі в учасника НЗФ РФ виявлено військовий квиток так званої «Луганської народної республіки».

19 серпня 2020 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Досудове розслідування, яке здійснюється слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, триває.

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