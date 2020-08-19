На Донбасі від початку війни загинули 229 нацгвардійців

Від початку проведення АТО у 2014 році до цього часу в районі бойових дій на Донбасі загинули 229 нацгвардійців і понад 900 – зазнали поранень.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної гвардії України, підрозділи Нацгвардії одними із перших стали на захист територіальної цілісності на сході країни.

“229 гвардійців загинули під час виконання завдань у районах проведення АТО/ООС і 912 – отримали поранення... Наші військовослужбовці здобули досвід бойових дій, виконували відповідальні й складні завдання у межах АТО й ООС”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

Такі дані наведено напередодні Дня Незалежності України, до якого у відомстві створили відеоролик про Національну гвардію.

Відео "Я – безпека твоя" створено через збірний образ типового гвардійця, звичайного українця, який щодня на різних рубежах захищає державний суверенітет України, робить внесок у її незалежність і безпеку.

Окрім того, як підкреслюється в повідомленні, Національна гвардія продовжує нести службу у всіх регіонах держави (окрім тимчасово окупованих територій) з охорони громадського порядку, захисту життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони важливих державних об’єктів та конвоювання підсудних. Нацгвардія також виконує завдання за умов мирного, воєнного станів та під час надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, День Незалежності в Україні відзначають 24 серпня. Цього року - вже 29-та річниця.