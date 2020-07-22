Вбивство нацгвардійців під Лисичанськом: п’ятьом бойовикам оголосили підозру

У кримінальній справі за фактом бойових дій під час окупації Лисичанська ідентифіковано учасників незаконних збройних формувань РФ, які обстріляли групу військовослужбовців під керівництвом полковника, посмертно генерал-майора Нацгвардії Олександра Радієвського.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"Прокурори спільно зі слідчими СБУ зібрали достатньо доказів на підтвердження причетності до вчинення злочину двох громадян Російської Федерації та трьох місцевих мешканців. П’ятьом особам повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЄС закликав Росію взяти відповідальність за вбивство військових на Донбасі

За даними слідства, 23 липня 2014 року учасники озброєних підрозділів «Восток-13» та «Сибір» утворили засідку на підступах до міста. У ході наступальної операції підрозділів Нацгвардії України під час звільнення Лисичанська учасники НЗФ РФ почали ворожу атаку із застосуванням снайперської, стрілецької та автоматичної зброї. У бойовому зіткненні від кулі снайпера Радієвський загинув, ще троє військовослужбовців Національної гвардії України отримали смертельні тілесні ушкодження, 11-х нацгвардійців у ході обстрілів поранено.

На даний час досудове розслідування, яке здійснюється слідчими третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, триває. Встановлюються інші учасники незаконних збройних формувань РФ.